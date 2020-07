Leżaki ogrodowe - z jakiego materiału

Producenci mebli ogrodowych rozpieszczają swoich klientów. Na rynku znajdziesz produkty, które zachwycają designem i specyfikacją techniczną.

W sklepach spotkamy:

leżaki plastikowe,

leżaki drewniane,

leżaki metalowe,

leżaki z rattanu.

Trwałość mebli i potencjał materiału

Właśnie te cieszą się największą popularnością wśród konsumentów. Najtańsze, a zarazem najlżejsze są leżaki ogrodowe plastikowe. Uznawane są również za najprostsze w konserwacji. Nie wymagają dodatkowej impregnacji; wystarczy spryskać je wodą by usunąć zabrudzenie. Niestety, nie charakteryzują się dużą trwałością. W opozycji do nich są modele wykonane z drewna. Z pewnością znacznie cięższe niż wcześniej wspomniane, choć posłużą przez kilka sezonów. Leżaki ogrodowe należy jednak pieczołowicie impregnować, co najmniej jeden raz w sezonie. Mebel trzeba przed zimą oczyścić i pokryć cienką warstwą dedykowanej farby bądź bejcy. Metalowe modele warto ustawić w dużym ogrodzie. Są stabilne i odporne na uszkodzenia mechaniczne.

Leżaki ogrodowe - składane czy stacjonarne?

Warto zastanowić się również, do jakich celów przeznaczony jest mebel. Leżaki ogrodowe można zabrać ze sobą nad jezioro. Mogą również stanowić część przydomowego ogrodu. Do każdego z nich warto dobrać dedykowaną poduszkę, by zrelaksować się i nie nabawić bólu kręgosłupa. Możliwość składania produktu z pewnością będzie zależna od gabarytów i materiału z którego go wykonano. Najczęściej te plastikowe i drewniane można szybko i sprawnie złożyć.